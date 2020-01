Desculpem, senhores enólogos, os verdadeiros heróis dos vinhos são os cuidadores das uvas

Segunda-feira, 13 de Janeiro. Leio no PÚBLICO que, em geral, “uma árvore podada vive um terço do que viveria sem podas”, ideia defendida já nos longínquos anos 60 do século passado pelo arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles. Leio enquanto olho para o limoeiro que tenho à porta de casa, sempre carregado de limões, apesar das podas severas que lhe inflijo, sem qualquer sabedoria ou ensinamento, a não ser a necessidade de cortar os ramos centrais que não param de crescer em altura.

