Justiça dá razão a Ana Gomes em processo movido por Isabel dos Santos

A justiça portuguesa deu razão a Ana Gomes no processo movido por Isabel dos Santos por causa de comentários no Twitter nos quais a ex-eurodeputada socialista se indagava sobre a origem do dinheiro da filha do ex-presidente de Angola e o cumprimento das regras de prevenção do branqueamento de capitais — entre os quais estava um post no qual Ana Gomes exclamava que Isabel dos Santos, ao pagar os empréstimos bancários, “’lava’ que se farta!”.

A sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa-Oeste, no Juízo Local Cível de Sintra, a que o PÚBLICO teve acesso, conclui que “o direito à liberdade de expressão e de informação da requerida [Ana Gomes] deverá prevalecer sobre os direitos de personalidade (reputação e bom nome) da requerente, indeferindo-se por isso a providência requerida”.

Ao mover o processo contra a ex-eurodeputada do PS, a empresária apresentou uma acção com forma de um “processo especial de tutela da personalidade”, um instrumento jurídico de uso raro em Portugal, criado em 2013 para “evitar a consumação de ameaça ilícita e directa à personalidade física ou moral do ser humano ou a atenuar, ou a fazer cessar”. Alegava ofensa ao seu bom-nome e reputação, afirmando que seis tweets publicados em Outubro de 2019 “induzem o leitor” na “convicção errada e difamatória” de que é corrupta e usa o Banco Eurobic para “lavar dinheiro”, tendo pedido que os tweets fossem apagados.

O processo surgiu semanas antes de a empresária angolana ser alvo de um processo de arresto das suas contas bancárias e das suas participações em empresas angolanas por causa de um processo de condenação para pagamento de mais de 1,1 mil milhões dólares (mil milhões de euros) ao Estado, por prejuízos provocados nas empresas públicas de petróleo (Sonangol) e de diamantes (Sodiam).

O litígio que opôs em tribunal Isabel dos Santos e Ana Gomes consistiu justamente na avaliação da colisão de direitos, entre “o direito ao bom nome e reputação”, da parte da empresária, e “o direito à liberdade de expressão”, da parte da antiga eurodeputada socialista.

Foi em reacção a uma entrevista da empresária angolana que Ana Gomes fez uma série de twitts sobre Isabel dos Santos. O primeiro era este: “Isabel dos Santos endivida-se mto porque, ao liquidar as dívidas, “lava” q se farta! E bancos querem ser ressarcidos, só em teoria cumprem #AMLD, de facto não querem saber a origem do dinheiro… E @bancodeportugal não quer ver… #Angola #Portugal”. Outro: “Que jeito dá à PEPíssima acionista Isabel dos Santos o @banco_eurobic! Está na rede swift e na Zona Euro, $ passa por lá p/liquidar dívidas jto de outros bancos. Sem “due diligences” pois já circulou por banco da zona Euro. @bancodeportugal e @ecb assobiam para ar! Angola #amld””.

Em tribunal, onde teve como seu advogado Francisco Teixeira da Mota (também advogado do PÚBLICO) e como testemunha o jornalista angolano Rafael Marques, Ana Gomes “reiterou por mais de uma vez que está convencida que o património da requerente tem origem ilícita e que se serve de instituições portuguesas para proceder ao branqueamento de capitais” e que, “ao tomar conhecimento da entrevista” de Isabel dos Santos “não pôde ficar indiferente dado que do conhecimento que tem da sua experiência profissional (referiu-se aos diversos cargos que ocupou mormente os relativos ao combate à corrupção e ao branqueamento de capitais) em determinados casos o endividamento pode encobrir o branqueamento de capitais. Aceitou, pois, a requerida que publicou os tweets na sequência da entrevista da requerente e disse que o fez para expor a situação que considera ilícita, estando a requerida convencida que as autoridades de supervisão e o Ministério Público não cumprem com a obrigação de investigação”.