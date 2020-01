Sp. Braga vence no Dragão e FC Porto pode afundar-se

O Sp. Braga venceu esta sexta-feira o FC Porto, por 1-2, no Estádio do Dragão, em partida da 17.ª jornada da Liga, quebrando um longo jejum de 15 anos sem somar os três pontos na casa portista, ameaçando já o Sporting (está a dois pontos) com a terceira vitória consecutiva de Rúben Amorim.

Em dia de clássico, o FC Porto fica a aguardar o desfecho do Sporting-Benfica, de Alvalade, para poder perceber a verdadeira dimensão desta derrota, que na pior hipótese poderá cavar um fosso de sete pontos para a liderança, afundando as aspirações “azuis e brancas”.

Fransérgio (5') e Paulinho (75') foram os autores dos dois golos bracarenses, alcançados na sequência de dois cantos, enquanto o FC Porto respondeu por Soares (58'), depois de Alex Teles (44') e o próprio avançado brasileiro (56') terem falhado duas grandes penalidades.

O guarda-redes Matheus defendeu, com o pé esquerdo, a primeira tentativa portista da marca de onze metros, e Soares enviou ao poste no segundo penálti, ambos provocados por dois centrais minhotos.

Raúl Silva cometeu o primeiro, sobre Corona, e já não regressou para a segunda parte, surgindo o estreante David Carmo no seu lugar... para derrubar Otávio.

O FC Porto regressou para a segunda parte a pressionar e a sufocar o Sp. Braga, criando algumas situações para se colocar na frente do resultado, mas acabou por ceder numa transição de Ricardo Horta, em que Paulinho esteve perto de marcar. Mbemba cortou para canto e o avançado bracarense repôs a vantagem, de cabeça, ao primeiro poste.