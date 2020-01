Jogos com História: Os três pecados de Martin Palermo

A vida de muitos nomes grandes do futebol mundial dava um filme – e alguns até já foram feitos. Mas quando Martin Palermo entra em cena, o melhor é pensarmos numa trilogia… Ao avançado argentino, cognominado “El Loco” numa terra onde as emoções andam sempre à flor do relvado, aconteceu de tudo um pouco. Até falhar três penáltis no mesmo jogo. Ou partir a perna enquanto celebrava um golo.