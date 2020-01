Benfica vence em Alvalade e lucra com a derrota do FC Porto

Foi um triunfo a dois tempos ou em dois estádios. O Benfica tirou o máximo proveito da derrota do FC Porto no Estádio do Dragão, frente ao Sp. Braga, minutos antes do derby lisboeta com o Sporting e aumentou para sete pontos a sua vantagem para os portistas no topo da classificação da I Liga, após derrotar o Sporting por 2-0, nesta sexta-feira, no Estádio José Alvalade.

Depois de uma primeira parte em que jogou melhor, teve algumas oportunidades para marcar, mas em que viu o Sporting acertar no poste da baliza de Vlachodimos, o Benfica entrou no segundo tempo menos perigoso.

Durante a quase totalidade da segunda parte, a partida foi repartida, com menos ocasiões de golo junto das balizas do que nos primeiros 45 minutos. Mas quando faltavam quatro minutos para os 90’, uma jogada de insistência do ataque benfiquista desfez o equilíbrio, com Rafa, lançado para o jogo minutos antes, a desfazer o nulo inicial.

O resultado final surgiria já em período de compensação pelo tempo que a partida esteve interrompida pelo lançamento de artefactos pirotécnicos para o interior do relvado por parte de adeptos do Sporting. Uma assistência de Seferovic e uma finalização de Rafa, fixou o marcador e o triunfo benfiquista em Alvalade.