Reveladas as actrizes que darão vida às Doce em Bem Bom

Já sabíamos, desde a semana passada, que a carreira das Doce, a girls band que deixou forte marca nos anos 1980 portugueses​, iria ser contada em filme. Esta quinta-feira, ficámos a saber quem serão as actrizes que darão corpo às quatro cantoras da banda: Carolina Carvalho (interpretando Helena Coelho), Bárbara Franco (Fátima Padinha), Lia Carvalho (Teresa Miguel) e Ana Marta Ferreira (Laura Diogo) foram escolhidas numa audição a 84 actrizes, foi revelado na apresentação à imprensa de Bem Bom, no LAV-Lisboa ao Vivo.

Realizado por Patrícia Sequeira, cineasta que assinou Snu e Jogo de Damas e séries televisivas como Conta-me Como Foi, Terapia ou Depois do Adeus, o filme tem início de rodagem marcado para 21 de Janeiro. A estreia em sala chegará a 25 de Junho, sendo que Bem Bom prolongar-se-á posteriormente na televisão, numa série de sete episódios a ser exibida na RTP1.

Criadas sob o impulso de Tozé Brito e activas entre 1979 e 1986, as Doce estrearam-se em 1980 com o single Amanhã de Manhã, primeiro entre os vários sucessos da carreira da banda. Contaram quatro participações no Festival da Canção, saindo vencedoras da edição de 1982, à qual concorreram precisamente com Bem bom, canção que levaram ao Festival Eurovisão realizado naquele ano no Reino Unido.