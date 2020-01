Recuperado quadro de Klimt desaparecido há 23 anos

Aquele que era o mistério principal, na perspectiva dos responsáveis do museu, foi desvendado. O quadro encontrado em Dezembro passado, escondido na reentrância de uma parede de uma galeria italiana de arte moderna em Piacenza, Itália, era mesmo Retrato de Uma Senhora, obra de Gustav Klimt desaparecida há mais de duas décadas. O outro mistério, o policial, esse ficará para resolução futura.

Desaparecido em Fevereiro de 1997, quando o museu se encontrava fechado para obras de remodelação, Retrato de Uma Senhora, obra tardia de Gustav Klimt – o mestre austríaco, nome destacado da art-nouveau, pintou-o em 1916/1917 —, foi redescoberto a 10 de Dezembro por jardineiros do museu. Estava escondido no interior de uma parede exterior da Galeria de Arte Moderna Ricci Oddi e protegido por uma capa metálica. Para que se confirmasse que se tratava realmente do original desaparecido era necessária, porém, a obrigatória avaliação por parte de especialistas.

Um mês e uma semana depois, a confirmação chegou, anunciada pela autarca de Piacenza, Patrizia Barbieri. Em conferência de imprensa citada pelo diário Piacenza Sera, Barbieri anunciou que se tratava realmente do original de Klimt e classificou o momento como tendo uma “importância histórica para a comunidade cultural da cidade”.

Enquanto a cidade e os círculos artísticos italianos celebram a recuperação da emblemática obra, representando uma jovem mulher que, sobre um fundo verde, nos encara com doçura, fica a pergunta: Quem roubou Retrato de Uma Senhora? E porque se manteve ele escondido numa parede durante 23 anos? Talvez a resposta chegue um dia.