Violência e estranheza

Não sei se se recordam de uma estátua em mármore branco, homenagem a Eça de Queiroz, com a inscrição “Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia”, que havia no Largo Barão de Quintela, à Rua do Alecrim. Foi retirada em 2001 e substituída por uma cópia em bronze porque era sistematicamente vandalizada. Obra de Teixeira Lopes de 1903, figurativa e alegórica, sempre me surpreendeu a violência da sua sistemática vandalização, desde as mãos decepadas, o sexo da musa objecto de inscrições obscenas, tudo o que a boçalidade pode inventar. Não se lhe poderia objectar qualquer pecado minimalista, qualquer falta de manualidade redentora, qualquer outra piedosa simplificação queixosa de incompreensão. Hipoteticamente, toda a gente pode compreender quem ali está representado, até mesmo a metáfora da nudez da verdade. No entanto, uma qualquer potência erótica fez com que a martirizada estátua em pedra fosse substituída por uma cópia em bronze, a que lá está, mais resistente e facilmente lavável — e o original em mármore colocado no recato dos jardins do Museu da Cidade. Donde, a questão da vandalização não reside na maior ou menor componente manual, na modernidade da solução estética e no seu hipotético hermetismo, mas numa cultura de agressividade em relação ao que não parece ter outro propósito senão a fruição pública. Enfim, uma lacuna cívica que, não podendo ser combatida, só pode ser anulada pelo paciente e reiterado restauro.

