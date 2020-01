O vulcão Taal nas Filipinas começou a expelir lava no passado domingo, 12 de Janeiro. A cinza tóxica e a iminência de uma erupção obrigou milhares de pessoas a abandonarem as suas casas. As imagens aceleradas (timelapse) permitem observar a tempestade de relâmpagos gerados pela gigantesca nuvem de cinza.