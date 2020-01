Jogos para telemóvel facturaram 77 mil milhões de euros em 2019

As pessoas estão a passar cada vez mais tempo agarradas ao telemóvel, e a gastar mais dinheiro em aplicações móveis – particularmente videojogos. Em 2019, foram gastos cerca de 108 mil milhões de euros em aplicações móveis, mais do dobro de 2016. Mas a maioria – mais 77 mil milhões de euros – foram para jogos de telemóvel e o mercado deve chegar aos 90 mil milhõe ainda este ano.

Os dados foram revelados no relatório anual da analista especializada AppAnnie. Regra geral, as pessoas passam quase quatro horas (3h40) a usar aplicações móveis por dia (mais 35% que em 2017) e, além dos videojogos, é nas aplicações de encontros (por exemplo, o Tinder), e nas aplicações de entretenimento onde se passa mais tempo. Esta última categoria inclui serviços populares como o Netflix, o HBO Now e o Tik Tok, que a equipa da AppAnnie considera um misto de rede social e entretenimento por divulgar vídeos curtos, gerados pelos utilizadores.

“Uma falácia comum nos jogos móveis é que a audiência é mais nova, e por isso não têm poder de compra. A realidade é que pessoas de uma demografia diversa (homens e mulheres de idades variadas) estão a jogar videojogos no telemóvel”, justifica Nayef Hijazi, o director de marketing da MoPub, uma empresa que oferece soluções de monetização para criadores de aplicações, e que contribuiu para o relatório.

O relatório da AppAnnie nota ainda que em 2019 foram também descarregadas muito mais aplicações do que nos últimos anos, com o valor de novos downloads a ultrapassar os 204 mil milhões (a análise da AppAnnie exclui actualizações e reinstalações) – é um aumento de 6% face a 2018 e de 45% em relação a 2016.

A analista justifica o aumento com base no crescimento de mercados emergentes como a Índia e o Brasil. Dentro dos videojogos – de longe, o tipo de aplicações mais rentável – os jogos casuais (como puzzles) são os mais descarregados, mas os RPG (um tipo de jogos de aventura) são os que geram mais receitas. As aplicações sociais do Facebook que incluem a rede social original, bem como o Messenger, Instagram e WhatsApp estão todas no top cinco de aplicações com mais utilizadores mensais activos – a chinesa WeChat ocupa o quarto lugar da lista, à frente do Instagram.