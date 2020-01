Professores com mais de 60 anos podem deixar de dar aulas

O Ministério da Educação (ME) admite que os professores com mais de 60 anos possam, se assim quiserem, deixar de dar aulas e passar a desempenhar outras actividades nas escolas. Este é um cenário que a tutela coloca em cima da mesa na nota de apresentação do Orçamento do Estado (OE) 2020, que estará em discussão, na especialidade, esta sexta-feira, no Parlamento.

