Montepio confirma ter sido alvo de buscas da Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária (PJ) está nas ruas da Grande Lisboa a realizar várias diligências com o objectivo de cumprir quinze mandados de busca e apreensão, no âmbito de um inquérito dirigido pela divisão de investigação e acção penal (DIAP) de Lisboa, relacionado com “factos susceptíveis de enquadrar a prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada”.

Numa nota conjunta da PJ e do Ministério Público, desta quinta-feira, explica-se que as diligências em curso estão a decorrer em “instituições bancárias, na sede social de uma associação, em domicílios e em sedes de empresas”. O comunicado precisa que os alvos destas buscas e apreensões são “um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras, com o propósito de recolha de prova relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações”.

Segundo apurou o PÚBLICO junto de fontes ligadas ao caso, uma dessas instituições é o banco Montepio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O banco Banco Montepio confirmou, através de comunicado, “que se realizaram esta quinta-feira, dia 16 de Janeiro, buscas nas instalações”.

“Mais se informa que, conforme o teor do comunicado publicado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), se trata de diligências a propósito de operações de clientes, que reportam a factos ocorridos entre os anos 2011 e 2014”, lê-se ainda na nota. A instituição acrescentou que “cumpre escrupulosamente os seus deveres de colaboração com as autoridades”.

As acções desta quinta-feira estão a ser presididas por quatro juízes do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e Amadora, estão ainda envolvidos nas diligências em curso quatro procuradores da República do DIAP de Lisboa, 90 elementos da PJ, quatro da Autoridade Tributária e seis pessoas do Banco de Portugal.