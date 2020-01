Número de brasileiros a viver em Portugal subiu 43%. Já são 151 mil

No ano passado, o SEF atribuiu mais de um terço das novas autorizações de residência em Portugal a cidadãos brasileiros. Nunca houve tantos imigrantes no país: 580 mil, mais 100 mil do que no ano anterior. Há novos perfis, “gente mais qualificada” e famílias, referem especialistas. “Não vêm só para ganhar dinheiro, mas para ganhar qualidade de vida.”