Os “novos” brasileiros: de exilados políticos a profissionais qualificados

Há “novos” perfis de imigrantes brasileiros que chegam a Portugal, notam os analistas e quem trabalha no terreno. Alguns começaram a aparecer agora, outros antes de 2010. Exilados políticos, activistas políticos e de direitos humanos, estudantes, profissionais qualificados que não encontram trabalho na sua área e têm dificuldade com o reconhecimento do seu diploma mas também que a entidade empregadora reconheça o seu percurso profissional, analisa a presidente da Casa do Brasil, Cyntia de Paula. Em 2019, o número de brasileiros subiu 43% em relação ao ano anterior: são já quase 151 mil, o maior de sempre.

