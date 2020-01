Hospital da Luz Lisboa recebe maior número de notas máximas na avaliação do regulador

O Hospital da Luz Lisboa foi a unidade que mais notas máximas recebeu no Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), realizado pela Entidade Reguladora (ERS), que se focou na dimensão Excelência Clínica. Das nove áreas em que o hospital privado deu dados, em sete recebeu a classificação de nível de qualidade III. Seguiu-se o Hospital de Vila Franca de Xira, com seis notas máximas em 13 áreas avaliadas, e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o mesmo número.

