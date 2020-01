As polémicas que marcaram a semana do vale tudo no PSD

Rui Rio e Luís Montenegro tinham sete dias para convencer indecisos e abstencionistas, captar os votos do candidato que não passou à segunda volta e criar uma dinâmica de vitória para um deles obter uma diferença significativa. Passaram cinco dias e tudo o que o PSD andou a discutir foi a anedota do Zequinha e a suposta troca de votos por lugares nas listas às autárquicas. A (meia) semana do PSD.

