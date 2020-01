“Lei das Finanças Locais não é cumprida em 35 milhões de euros”, diz ANMP

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, confirmou esta quinta-feira o parecer desfavorável dado esta semana à proposta do Orçamento do Estado para 2020, em especial por esta não cumprir a Lei das Finanças Locais e por comprometer a autonomia dos municípios. A ANMP está no Parlamento a participar nas audições conjuntas feitas pela Comissão de Orçamento e Finanças e pela Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, no âmbito da apreciação, na especialidade, das propostas de Lei sobre as Grandes Opções do Plano e do Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020).

"O parecer de forma detalhada e exaustiva, creio ser do conhecimento dos senhores deputados”, disse Manuel Machado, líder da ANMP. Especificando, depois, “dois pontos” que considerou de “especial relevância”. “Aquando da discussão da Lei das Finanças Locais foi assumido o compromisso de que essa lei, que é de 2018, passaria a ser cumprida. A conta certa é cumprir a Lei das Finanças Locais. Apesar das melhorias, este ponto é crucial. A lei só não é cumprida no valor de 35 milhões de euros. Poder-se-ia dizer que é irrisório, mas não é uma birra da ANMP”, garantiu o presidente da Câmara de Coimbra. A proposta de OE 2020 prevê a transferência de 2905 milhões de euros, quando deveria transferir 2940 milhões de euros.

“Outra questão tem a ver limitação do nível da contratação de serviços especializados. É uma intrusão desnecessária sobre a autonomia do poder local e um requisito restritivo que nada adianta”, criticou.

Na terça-feira, o Conselho Directivo da ANMP manifestou-se “desfavorável” à proposta de OE 2020, mas reconheceu "alguns pontos positivos” no documento. Imposto Municipal sobe Imóveis dos centos históricos e parques eólicos, questões relacionadas com a derrama, com a concessão de crédito e com fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e lei dos compromissos e pagamentos em atraso estão entre os aspectos elogiados.