Investigadores de Coimbra procuram voluntários para estudar o risco do radão

Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) querem elaborar “um mapa nacional de risco” do gás radão, de forma a estabelecer “medidas de protecção da saúde das populações”.

Para realizar o estudo, solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente, a equipa de especialistas do Laboratório de Radioactividade Natural (LRN) procura voluntários dispostos a instalarem “pequenos detectores de radão nas suas habitações durante um período de três meses”. Os interessados em participar no estudo podem obter o dispositivo, sem qualquer custo associado, enviando o pedido por email ([email protected]).

Dependendo do nível de exposição, o gás radão pode ser um problema para a saúde humana. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o radão é a segunda causa de cancro do pulmão, a seguir ao tabaco. “Pretende-se simplesmente obter um mapa geral do país que identifique as zonas mais problemáticas no que respeita à exposição do ser humano ao gás radão”, explica Alcides Pereira, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e director do LRN.

Com base nesse mapa, que deverá estar concluído no Verão, será possível “estabelecer um conjunto de medidas capazes de mitigar o problema e proteger a saúde das populações”, acrescenta. “Naturalmente, iremos encontrar zonas do país com valores muito diferentes, porque o país é geologicamente muito diferenciado.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este trabalho visa dar resposta “à transposição para a legislação nacional de uma directiva comunitária sobre radioactividade natural”, refere. Alcides Pereira nota que, actualmente, “não existem dados coligidos e sistematizados que mostrem a situação geral do país”, já que só foram feitos "estudos pontuais”, resultando em “informação parcial”.

O Laboratório de Radioactividade Natural da FCTUC, sediado no Departamento de Ciências da Terra da FCTUC, é um laboratório com acreditação internacional para avaliar todos os parâmetros radiológicos que permitem responder à globalidade das exigências impostas pela União Europeia, refere na mesma nota a Universidade de Coimbra.

Mais populares A carregar...

“A elaboração do Plano Nacional do Radão é uma obrigação legal da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)”, prevista no âmbito do decreto-lei 108/2018, recorda a UC.