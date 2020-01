Estás no 12.º ano e sempre quiseste ir à NASA? O FCT Nova Challenge leva-te

Já estão abertas as inscrições para a 5.ª edição do FCT NOVA Challenge, concurso que desafia estudantes do ensino secundário a solucionar problemas científicos. Os vencedores ganham uma viagem à sede da NASA em Washington, nos EUA.

Segundo a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA), que promove o concurso, podem concorrer equipas de três a cinco estudantes que, orientados por até dois professores, devem conceber um projecto que resolva de forma “prática um problema concreto” de ciência ou engenharia. “Idealmente” deve ser utilizada uma “metodologia inovadora”, sublinha a instituição em comunicado.

A competição destina-se a alunos do 12.º ano de Ciências e Tecnologias e de Ciências Socioeconómicas e, pela primeira vez, também a estudantes do ensino profissional.

A inscrição das equipas deve ser feita online até 20 de Março. O período de submissão dos trabalhos arranca no dia seguinte e estende-se até 27 de Abril. Mais informações estão disponíveis no site oficial do concurso.

Os trabalhos seleccionados serão apresentados — também uma estreia — a 5 de Junho, data da entrega dos prémios. Os grandes vencedores recebem a viagem aos EUA (e à NASA), a ser realizada na segunda quinzena de Julho, com despesas de deslocação e alojamento incluídas. Os estudantes que ficarem em 2.º e 3.º lugar recebem, respectivamente, 2000 e 1000 euros.

Nos últimos quatro anos, o FCT NOVA Challenge já distinguiu 16 jovens à luz deste desafio. Os vencedores do ano passado foram alunos da Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior, em São João da Madeira. A competição conta ainda com o apoio da Direcção-Geral da Educação e da Embaixada dos Estados Unidos da América.