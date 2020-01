Cabrita Reis

Repeti a exposição do escultor Cabrita Reis em Serralves. Um percurso tranquilo com uma leitura intensa e compensadora. Percorri, sempre, com intensidade, os espaços onde a matéria dialoga com o tempo. Matéria/tempo/matéria/tempo/matéria/tempo. Num ritmo dinâmico e inteligível. Por isso, quando vemos “A Linha do Mar”, junto ao mar em Leça e não conhecemos a obra deste artista plástico e, mesmo assim, idealizamos a brutalidade de umas vigas de ferro que custaram umas centenas de milhares de euros, estamos a revelar a necessidade de informação, descanso, reflexão, dieta, e, sobretudo, de vivenciar e contemporizar a importância de uma alternativa artística ao enfadonho que poderá ser a vida sem cultura.

Gens Ramos, Porto

“A arte, essa, será sempre”. Que arte?

O escultor Pedro Cabrita Reis (PCR), autor da vergonhosa peça escultórica intitulada “A Linha do Mar”, veio, prenhe de embófia, debitar algumas empertigadas considerações num artigo de sua autoria intitulado “Serenamente, frente ao mar” publicado no dia 14 de Janeiro no PÚBLICO. Nesse artigo pretendeu elucidar e esclarecer os néscios indígenas deste país - que ainda tivessem algumas dúvidas - para a singularidade especiosa da sua obra. No texto do prócere escultor ficou patente o incomensurável narcisismo e soberba que exala a criatura que teima em afirmar que “A Linha do Mar” “é uma obra de arte”. E afirma que “é uma obra de arte” porque “tem de o fazer , porque o deve fazer e porque o pode fazer”. Ou seja, umas vigas de ferro - umas colocadas na horizontal e outras empinadas - custaram à Câmara de Matosinhos 300 mil euros. Uma autêntica vergonha, um puro despautério! Assim se malversam os dinheiros públicos (não será demais repeti-lo). Deduz-se que a câmara nada em dinheiro… PCR ainda tem o topete de afirmar no seu texto que “se a Câmara de Matosinhos me pagou o que eu propus, é porque pode e porque desejava ter uma peça de minha autoria na cidade”.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O general Suleimani

A comunicação social tem dado ênfase à destituição de Trump e às próximas eleições americanas como justificação para o assassinato do general Suleimani. Suleimani não estava a preparar acções terroristas contra os EUA ou os seus aliados do Médio Oriente. Dias antes do seu assassinato tinha estado na Arábia Saudita procurando diminuir as dissensões religiosas e unificar persas e árabes no cerco a Israel ou a impedir a sua expansão agressiva em território palestiniano. Suleimani era um eleito de Khamenei, segundo na hierarquia do regime e altamente popular entre o povo iraniano como demonstraram as multidões presentes no seu funeral. Não era um clérigo! Leio no PÚBLICO o argumento do jornalista Bobby Ghosh a propósito das recentes manifestações: “Não é um momento Tchernobil porque não há um Gorbatchov para aproveitar a oportunidade.” Pois não, ele foi assassinado.

José Raimundo Correia de Almeida, St.º Ant.º dos Cavaleiros