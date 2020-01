Incêndios na Austrália trouxeram as zangas da família Murdoch a público

Numa declaração breve e rara, James e Kathryn Murdoch manifestaram a sua “frustração” esta semana com aquilo que vêem como o papel do império da família Murdoch no negacionismo das alterações climáticas. Os comentários, apesar de se concentrarem na forma como os media detidos pelos Murdoch têm coberto os incêndios na Austrália, vieram pôr luz na discórdia entre a família. Os incêndios provocaram a morte de 27 pessoas e de cerca de mil milhões de animais.

