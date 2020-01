Área Metropolitana lança concurso para transportes no Grande Porto

Foi dado esta quinta-feira mais um passo para a criação, provavelmente em 2021, de uma marca única de transporte rodoviário na Área Metropolitana do Porto. Mandatada pelos autarcas da região, a comissão executiva da AMP aprovou o lançamento do Concurso Público Internacional para a Aquisição do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros em boa parte do território dos seus 17 municípios (No Porto a STCP opera em exclusividade).

Com o país obrigado pela legislação europeia a abrir concursos para novas concessões, a AMP avança para este processo de contratualização depois de ter obtido um parecer prévio vinculativo positivo da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes ao complexo caderno de encargos. A AMP lembra que em causa está um concurso público internacional para aquisição, por sete anos, de prestações de serviços de transporte de passageiros, organizado por lotes que correspondem a áreas geográficas do território da AMP, para cobertura de uma rede de linhas com mais de 33 milhões de quilómetros.

Esta entidade lembra ainda que o concurso terá um modelo de bilhética que conjuga a solução Sistema Intermodal Andante (já em vigor na STCP: Metro, alguns rodoviários privados e em serviços urbanos da CP) e o Programa de Apoio à Redução Tarifária. “Com este concurso, a AMP poderá assegurar uma monitorização e avaliação de toda a operação. Traduz-se numa verdadeira mudança de paradigma da mobilidade e na melhoria das condições para a AMP e para os seus cidadãos”, nota a Área Metropolitana do porto em comunicado.