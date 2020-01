86 épocas, 72 equipas, cinco campeões

Your browser does not support the video tag. O FC Porto foi o primeiro campeão da primeira liga experimental em 1935. Também viria a ser o primeiro campeão oficial em 1939. Entre o primeiro campeonato experimental e o primeiro oficial, o Benfica ganhou o campeonato três vezes.

O Sporting entra no palmarés da primeira divisão com um título de campeão em 1941. O Sport Lisboa e Elvas foi a primeira equipa alentejana a jogar na I Divisão, em 1945. O Clube de Futebol Os Belenenses conquista o seu único título de campeão nacional em 1946. E Augusto Silva é o primeiro treinador português a ser campeão. Os 11 anteriores eram húngaros. Em 1949, chega ao fim a carreira de Fernando Peyroteo, o maior goleador da história do futebol português: 332 golos em 197 jogos, ao longo de 12 temporadas.

O primeiro tetracampeonato do futebol português foi do Sporting, entre 1951 e 1954.

O Benfica apresenta-se à Europa com uma dupla conquista da Taça dos Campeões Europeus. Eusébio ficou em casa na primeira, em 1961, mas esteve na segunda, em 1962. Em 1963, o Benfica assume em definitivo a liderança do palmarés da primeira divisão portuguesa, um estatuto que mantém até hoje. Com Eusébio na equipa, o Benfica foi campeão 11 vezes em 15 temporadas. Em 1966, a selecção portuguesa chega pela primeira vez a um Mundial e exibe-se a grande altura, um terceiro lugar em Inglaterra que soube a pouco.

Em 1973, o Benfica é o primeiro campeão português sem derrotas: 28 vitórias e dois empates em 30 jornadas. Em 1977, Eusébio da Silva Ferreira cumpre os seus últimos jogos na primeira divisão, não ao serviço do Benfica, mas do Beira-Mar. O Marítimo é a primeira equipa insular a participar na I Divisão, estreando-se em 1977. Desde então, já vai em 40 épocas.

Em 1982, o Sporting foi campeão com Malcolm Alisson, um título que seria o único conquistado pelos "leões" nas 18 temporadas seguintes. Em 1985, o FC Porto conquista o primeiro título com a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, o primeiro de 21 campeonatos. Dois anos depois, em 1987, chega ao primeiro título europeu. Este é um período de grande sucesso do futebol jovem português, com as conquistas dos títulos de juniores em 1989 e 1991.

A época 90-91 é a primeira, e até agora única, que teve um campeonato com 20 equipas. Mesmo longo, foi uma luta renhida. O Benfica foi campeão, com apenas dois pontos de vantagem sobre o FC Porto. Em 1995-96, as vitórias passam a valer três pontos em vez de dois. O arquipélago dos Açores chega pela primeira vez ao escalão principal, com a subida do Santa Clara em 1999. O Santa Clara continua a ser a única equipa açoriana a participar na I Liga.

Acaba o jejum de títulos do Sporting em 2000. Em 2002, os "leões" voltam a ser campeões, à custa dos golos de Jardel, e iniciam novo período de jejum longo, que ainda não foi quebrado. Entre os dois títulos do Sporting, há um novo campeão. Jaime Pacheco é o treinador do Boavista, campeão em 2001. Renasce o FC Porto europeu, com José Mourinho no comando. Primeiro conquista a Taça UEFA em 2003, depois a Liga dos Campeões em 2004. Em 2005 Giovanni Trapattoni e Pedro Mantorras acabam com o maior jejum do Benfica, que passou dez anos sem ser campeão.