Britânicos elegem Algarve como “melhor destino de golfe na Europa Continental”

Não faltam prémios aos campos de golfe do Algarve: ainda há pouco a região foi declarada o melhor destino do mundo para a modalidade em 2020, um “óscar” dado pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.

Agora, chega mais um prémio, e este, na verdade, só tem como novidade a revalidação: é a quarta vez consecutiva que a região recebe o galardão de “Melhor Destino de Golfe na Europa Continental” segundo os leitores da revista britânica Today’s Golfer.

A eleição resulta dos votos para os anuais Today’s Golfer Annual Travel Awards. “Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido, desde que os seus prémios foram instituídos em 2011”, resume a Associação de Turismo do Algarve (ATA) em comunicado.

A preferência britânica pelas terras algarvias, onde se encontram mais de 40 campos de golfe, continua assim intocável, a tal ponto que o director da revista, Kevin Brown, escreve que o destino é “claramente” o mais “popular de sempre entre os nossos leitores", destaca o organismo algarvio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Uma excelente notícia para a região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de golfe no Algarve”, diz João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, comentando ainda que “o facto de continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a estratégia de promoção que a ATA tem vindo a implementar”.

Já Kevin Brown resume que a “região tem muito para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez”. Com ou sem Brexit.