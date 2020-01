Vulcão Taal pinta as Filipinas de preto e cinzento

As cinzas do vulcão Taal continuam a espalhar-se por uma vasta área a sul de Manila, a capital das Filipinas, e cobrem por inteiro ruas, casas e até animais. Quase como se fosse neve, um manto de cinza clara. Depois de ter começado a expelir lava no domingo passado, o Instituto de Vulcanologia filipino mantém um alerta de nível elevado, ainda que o vulcão pareça estar mais calmo.

Milhares de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas, a poucos quilómetros do vulcão. Algumas ignoram os avisos, mas a história do Taal é negra e inolvidável: em 1911, uma erupção matou quase 1300 pessoas.

As Filipinas estão localizadas sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa actividade sísmica e vulcânica que abrange toda a orla daquele oceano.