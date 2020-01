Silas e o derby: “Acredito que vamos encurtar distâncias”

“É um jogo de 50-50, com as duas equipas a terem a possibilidade de ganhar e vamos fazer tudo para isso”. Jorge Silas, treinador do Sporting, resume desta forma o derby de sexta-feira com o Benfica, que poderá vir a ser o último de Bruno Fernandes com a camisola dos “leões”. Seja qual for o desfecho das negociações neste mercado de transferências, o técnico deixa a garantia de que o médio português vai entrar em campo na 17.ª jornada.

"O Bruno vai estar e não acredito que já não esteja. Só se houver uma catástrofe é que não estará. Treinou muito bem, é um jogador extraordinário, o mais valioso da Liga, e vale mais do que se fala, porque além de atacar também se mata a defender. É o melhor jogador em Portugal e é normal que muita gente o queira”, elogiou o treinador leonino, assumindo que não há substituto possível caso se confirma a saída. "Para encontrar um substituto para ele precisamos de três: um que marque golos, um que ataque e organize como ele, e outro que defenda como ele. Não existe”.

​Enquanto não se materializa o aparente interesse do Manchester United em Bruno Fernandes, a concentração no derby é absoluta. "Vai ser um jogo aberto, com ocasiões de golo e animado, como foi o clássico com o FC Porto. Mas claro que o meu desejo é ganhar e não falhar tantos golos”, antecipou Silas, adiantando que o jogo “vale mais do que três pontos”. “É o jogo que mexe mais com o futebol português, tem um lado emocional e de paixão, e os jogadores sabem o que isso quer dizer”.

Sobre o “onze” que vai subir ao relvado de Alvalade, na sexta-feira à noite (21h15), Silas adiantou que Luciano Vietto não recuperou de lesão, ao contrário do defesa Luís Neto, que pode vir a ser opção caso se confirme o castigo ao uruguaio Coates. De todo o modo, a abordagem e a atitude serão sempre as mesmas, independentemente dos intérpretes.

“Se o Benfica perder o FC Porto pode ficar mais perto. Nós, se perdermos, podemos ficar mais distantes, mas o ideal é que perca o Benfica. Mesmo que percamos, estamos a melhorar e não vamos perder muito mais pontos. Acredito que vamos encurtar distâncias”, vaticinou.