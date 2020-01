Roma vence Parma e marca encontro com a Juventus na Taça de Itália

A AS Roma, treinada por Paulo Fonseca, assegurou nesta quinta-feira o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Itália, após derrotar o Parma por 2-0.

Chegando ao jogo depois de duas derrotas seguidas, os “giallorossi" foram ao Ennio Tardini vencer e a grande figura da partida foi o jovem Lorenzo Pellegrini. Com o marcador a zero ao intervalo, o médio italiano desbloqueou o resultado ao bisar (49’ e 76’).

O primeiro golo surgiu pouco depois do intervalo, na sequência de uma tabela com Kalinic, com Pellegrini a finalizar com um pontapé em jeito para o poste mais distante da baliza de Colombi.

A um quarto de hora do fim, Pellegrini decidiu a partida ao converter uma grande penalidade. Do lado do Parma, Bruno Alves foi suplente não utilizado.

Na próxima ronda, a AS Roma já sabe que vai receber a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

Nápoles-Lazio, AC Milan-Torino e Inter de Milão-Fiorentina são os restantes jogos que decidirão os semifinalistas da competição.

Em França, Paulo Sousa está em maus lençóis depois de perder por 3-2, após prolongamento, no terreno do Pau, clube do terceiro escalão do futebol francês.

Com este resultado o Bordéus falhou o apuramento para os “oitavos” da Taça de França e a equipa do treinador português registou a sua sexta derrota nos últimos sete encontros.

Na Grécia, Nélson Oliveira foi crucial para o AEK de Atenas continuar na Taça da Grécia. No jogo da primeira mão dos oitavos-de-final com o Asteras, o internacional português foi titular e fixou o 1-1 na conversão de uma grande penalidade. Foi o nono golo de Nélson Oliveira esta época.

No AEK, clube que conta no seu plantel com seis portugueses, jogaram ainda, todos como titulares, Hélder Lopes, André Simões e Paulinho. A partida da segunda mão está agendada para o próximo dia 29, em Atenas.