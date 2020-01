Federer na metade de Djokovic na Austrália

A questão sobre qual a metade do quadro masculino do Open da Austrália que contaria com a presença de dois elementos do Big 3 ficou respondida no sorteio, que colocou Roger Federer no mesmo lado de Novak Djokovic, que procura o oitavo título em Melbourne. Mas antes de poderem encontrar-se nas meias-finais, ambos têm que trabalhar muito.

Djokovic (2.º no ranking) começa logo por defrontar o alemão Jan-Lennard Struff (37.º), que vem da sua melhor época de sempre e por muito pouco não integrou a lista de 32 cabeças de série. E como potenciais adversários do sérvio nas rondas seguintes surgem Stefanos Tsitsipas (6.º) e Roberto Bautista Agut (9.º). Federer (3.º) estreia-se frente a Steve Johnson (81.º), pode encontrar Hubert Hurkacz (34.º) na terceira ronda e, mais adiante, Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov ou Matteo Berrettini.

Rafael Nadal lidera o quadro principal e inicia o torneio frente ao boliviano Hugo Dellien (72.º). Na segunda ronda, poderá defrontar João Sousa (59.º), caso o português supere o argentino Federico Delbonis (73.º).

O vimaranense será o único representante nacional no Open, depois das eliminações de Frederico Silva e João Domingues na segunda ronda do qualifying. Domingues (170.º) foi derrotado pelo chinês Li Zhe (206.º), por 6-4, 6-1, enquanto Silva (198.º) foi afastado pelo sérvio Pedja Krstin (240.º), em três sets: 3-6, 6-4 e 6-1.

O quadro feminino é encimado por Ashleigh Barty, que tem a pressão de se tornar na primeira australiana desde 1978 a vencer o Open. Petra Kvitova (8.ª) e Madison Keys (11.ª) estão no caminho da líder do ranking, antes de uma potencial meia-final com Naomi Osaka (3.ª) ou Serena Williams (9.ª). Na metade inferior, Karolina Pliskova (2.ª), Simona Halep (4.ª) e Elina Svitolina (5.ª) são as principais candidatas a atingir a final.