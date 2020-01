Bruno Lage sobre o derby: “Merecia ser no sábado às 15h”

A calendarização da 17.ª jornada da Liga voltou a merecer um comentário de Bruno Lage, treinador do Benfica, na véspera do derby com o Sporting. Desta vez, porém, a perspectiva não foi a recuperação física dos jogadores, depois do embate da Taça de Portugal, mas a defesa do interesse dos adeptos. E o técnico até deu o exemplo de Inglaterra para provar quão importantes são os espectadores no espectáculo/negócio do futebol.

"Eu estava a fazer o aquecimento da equipa. Jogávamos a um sábado às três da tarde e, 20 minutos antes, o árbitro e os delegados vieram dizer que o jogo tinha de ser adiado 30 ou 45 minutos porque tinha havido um acidente na auto-estrada e os adeptos estavam atrasados. O jogo vive do quê? Da paixão dos adeptos”, enunciou, aludindo à altura em que era adjunto de Carlos Carvalhal no Championship.

Defendendo que o adepto que vai ao estádio “tem de ter condições para poder assistir ao jogo a uma hora decente”, Bruno Lage deixou uma sugestão para um horário diferente.​"Este jogo, e mesmo o do FC Porto-Sp. Braga, merecia ser a um fim-de-semana, eventualmente às 15h, e vivia-se um sábado de futebol como antigamente”.

Talvez futuramente a dica possa ser acolhida pela Liga, mas por enquanto é mesmo a partir das 21h15 de sexta-feira que vai disputar-se o derby. Um jogo em que o Benfica tentará defender (e consolidar) a liderança e que tem sempre um simbolismo diferente dos demais. “É um jogo do campeonato, vale apenas três pontos. É com essa intenção que vamos disputar o jogo, queremos jogar bem e vencer. Mas há outra dimensão, é um derby, talvez um dos jogos nacionais mais importantes em que as duas equipas querem ganhar, seja em que escalão for”.

Para isso, Bruno Lage deixou a garantia de que poderá contar com Gabriel e com Ferro, dois jogadores que nos últimos dias tinham apresentado queixas físicas. Quer o médio, quer o central estão convocados e a questão da recuperação dos índices físicos do plantel, que só perto da madrugada de quarta-feira terminou o jogo com o Rio Ave, é desvalorizada pelo técnico. “A equipa tem apresentado sempre uma resposta forte e apresenta uma grande dinâmica ao longo dos 90 minutos, o que me leva a ter a opinião de que, jogando sempre a um nível alto, a equipa recupera da melhor maneira. Amanhã estará na máxima força”.

Essa é uma boa notícia para o Benfica, especialmente tendo em conta a qualidade de um rival ao qual o treinador das “águias” não poupa elogios: “É um adversário muito competente, constrói muito bem, tenta construir a três, com uma eventual pressão dos dois avançados e muita gente entre linhas. Temos de fazer um jogo muito competente e, quando não temos bola, temos de saber como pressionar”.