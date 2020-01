Dizem as Batukadeiras: Madonna “quer mostrar que a mulher negra pode ser o que quiser”

Reportagem

Há seis meses que 14 mulheres partilham o quotidiano com a “família Madame X”. Tudo começou com um vídeo onde Madonna faz o elogio do batuque e “da mulher africana”. Chegaram a trabalhar 16 horas por dia com uma artista que pensa tudo ao detalhe. “Entrámos amadoras, saimos profissionais”. E houve até quem, aos 67 anos, fosse forçada a escolher entre a digressão e a família.