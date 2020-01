Serralves 2020: o cinema de Arthur Jafa, a arte de Yoko Ono e a fotografia de Oliveira

Uma extensa retrospectiva de Yoko Ono, uma dupla exposição do cineasta norte-americano Arthur Jafa, que se dividirá entre o Museu de Arte Contemporânea e a nova Casa do Cinema, as inquietantes esculturas de Louise Bourgeois, incluindo a sua gigantesca aranha sugestivamente intitulada Maman, ou ainda a revelação da obra fotográfica de Manoel de Oliveira, serão alguns dos muitos motivos para visitar Serralves ao longo do ano que agora começa.

Continuar a ler