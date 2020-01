Primavera Sound de Barcelona já tem cartaz. Falta o Porto

Foi esta quarta-feira comunicado o cartaz completo do festival Primavera Sound de Barcelona, que acontece de 4 a 6 de Junho naquela cidade espanhola, e do qual sairão como é habitual a esmagadora maioria dos nomes que irão estar no Porto, no Parque da Cidade, de 11 a 13 de Junho, para o Nos Primavera Sound.

Como já acontecia em anos anteriores é um cartaz extenso e ecléctico, com predominância de figuras e bandas oriundas do campo do rock alternativo e da cultura hip-hop e R&B. Há como sempre figuras consagradas como Iggy Pop, Beck, Kim Gordon ou Bill Callahan, bandas como os The Strokes, Massive Attack, Pavement, The National ou Bikini Kill, e nomes como Lana Del Rey, Bad Bunny, Young Thug, Kacey Musgraves, Little Simz ou Tyler, The Creator.

Há uma série de grupos veteranos como os Bauhaus, Einstürzende Neubauten, Jesus & The Mary Chain ou Yo La Tengo, mas o grosso do cartaz concentra-se em nomes mais recentes, ou em alguns casos emergentes, como os Fountaines DC, Weyes Blood, The Chromatics, Jamila Woods, Jessica Pratt, Black Midi, Sudan Archives, Caribou ou Floating Points.

