Protecção Civil emite aviso para mau tempo na tarde de quinta-feira

A Protecção Civil emitiu um aviso às populações por causa do agravamento das condições meteorológicas, com “especial incidência para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real no período entre as 12h00 e as 18h00 horas” de quinta-feira.

Em causa estão períodos de chuva que poderão ser por vezes forte a partir do fim da manhã na região Norte, vento forte no Litoral Norte e Centro (com rajadas até aos 80 quilómetros por hora) e agitação marítima a partir do início da madrugada em toda a costa, mantendo-se até ao final do dia.

A precipitação acumulada nas bacias hidrográficas da região Norte preocupa as autoridades, que pedem especial atenção “às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a inundações e em particular em bacias hidrográficas não regularizadas e de escoamento rápido”.“Prevê-se que os acumulados de precipitação nas bacias hidrográficas da região Norte (em particular Lima, Cávado e margem Norte do Douro) possam atingir valores acumulados elevados nas próximas 24 horas, importando manter a vigilância para antecipar o aumento da cota dos cursos de água”, avisa a entidade em comunicado.

Perante este cenário meteorológico, a Protecção Civil afirma que poderão ocorrer os seguintes efeitos: piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água, cheias rápidas em meio urbano, inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, danos em estruturas montadas ou suspensa, queda de ramos ou árvores por causa do vento forte e possíveis acidentes na orla costeira.

A Protecção Civil apela à desobstrução de sistemas de escoamento de águas e à retirada de objectos que possam ser arrastados. Apela ainda a uma condução defensiva e com velocidade reduzida, e que se evite o atravessamento de zonas inundadas. As estruturas soltas ou suspensas devem ser adequadamente fixadas. Deve haver especial cuidado em zonas arborizadas, devido ao risco de queda de ramos ou de árvores. Não devem ser praticadas actividades relacionadas com o mar, como a pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar. Não é igualmente recomendável estacionar viaturas junto ao mar.

A mesma entidade pede ainda que a população esteja atenta às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e das Forças de Segurança.

Na madrugada desta quarta-feira, a “forte precipitação registada entre as 5h30 e as 6h15” na região do Porto e Gaia, entupiu sarjetas e impediu o acesso das viaturas de emergência às urgências do Hospital de Gaia, segundo os Bombeiros Sapadores locais.

Em termos de temperaturas, o IPMA prevê que esta quinta-feira as mínimas variem entre os 4ºC (Guarda) e os 14ºC (Sines e Sagres) e as máximas entre os 8ºC (Guarda) e os 19ºC (Sagres e Faro). Em Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Lisboa e Sines deverão prevêem-se 17ºC de máximas, o Porto, Évora e Beja chegarão aos 16ºC, Viseu e Castelo Branco aos 13ºC e Portalegre aos 12ºC.