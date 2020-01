Mãe agride juíza e procuradora em tribunal de menores em Matosinhos

Uma mulher agrediu, na manhã desta quarta-feira, uma juíza e uma procuradora no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos. As agressões ocorreram dentro do gabinete onde as duas magistradas realizavam uma conferência sobre os deveres parentais. A denúncia das agressões foi feita pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP).

Fonte oficial da associação confirmou ao PÚBLICO que a mulher, mãe da criança, foi detida e vai ser presente ainda esta tarde ao juiz de instrução criminal para conhecer as medidas de coacção.

A mesma fonte da ASJP adianta também nesta sessão estavam presentes o pai da criança e os avós.