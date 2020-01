Enfermeiros marcam greve nacional para dia 31 de Janeiro

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) marcou uma greve nacional para o dia 31, para exigir o recomeço de negociações sobre o Acordo Colectivo de Trabalho, foi hoje anunciado.

A paralisação coincidirá com a greve nacional decretada pela Fesap, com o dia da manifestação nacional marcada pela Frente Comum, e com a greve de professores convocada pela Federação Nacional dos Professores.

De acordo com a FENSE, a greve dos enfermeiros é convocada para exigir o reinício das negociações do Acordo Colectivo de Trabalho, “interrompidas unilateralmente sem estarem concluídas”.

A “inacção do Governo perante o crescendo das agressões aos enfermeiros, causadas pelo mau funcionamento dos serviços do Serviço Nacional de Saúde”, é outra das razões invocadas pela federação.