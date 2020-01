Trio na sucessão a Marinho e Pinto no PDR

No domingo, 5 de Janeiro, começou o prazo para a chegada dos votos por correspondência à eleição directa do novo presidente do Partido Democrático Republicano (PDR) que culmina a 18 com votação, entre as 9 e as 18h na sede nacional, em Lisboa. À sucessão de António Marinho e Pinto, que anunciou no princípio de Dezembro o abandono da vida política, concorrem três candidatos, numa disputa em trio para a liderança de um peculiar partido. Falhou sempre a representação parlamentar em São Bento, mas elegeu o seu líder para o Parlamento Europeu.

