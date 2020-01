MAI anuncia contratação de 10 mil elementos para forças e serviços de segurança

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta quarta-feira de manhã, no Parlamento, um plano plurianual de admissões, de acordo com o qual serão recrutados 10 mil elementos das forças e serviços de segurança até ao final da legislatura, de forma a colmatar tanto as saídas e como as necessidades verificadas para garantir a normalidade.

Na intervenção inicial, Eduardo Cabrita insistiu que Portugal é um dos países mais seguros do mundo e focou os pontos essenciais da actuação do ministério da Administração Interna – forças de segurança, prevenção de incêndios, imigração – e anunciou as prioridades para os próximos quatro anos. No essencial, o ministro anunciou a contratação de 10 mil elementos das forças de segurança até 2023 e revelou que entre 2020 e 2023 serão pagos os retroactivos relativos a suplementos remuneratórios suspensos desde 2011.

Há nove anos, os polícias deixaram de receber vários suplementos durante o período de férias (por exemplo, subsídios de patrulha e de turno). O corte foi suspenso em Janeiro de 2019, depois de o Supremo Tribunal Administrativo ter considerado o corte ilegal. O que ainda não aconteceu foi a uma devolução dos valores anteriores.

Eduardo Cabrita anunciou também que em 2019 foi ultrapassada pela primeira vez a barreira do meio milhão de residentes estrangeiros: são hoje 518 mil os imigrantes a viver em Portugal.

SIRESP tem novo presidente

O que o ministro não justificou foi a falta de pagamentos aos bombeiros dos subsídios de apoios para a educação dos seus filhos menores de seis anos, nem aos operacionais que estiveram em Moçambique em Março de 2019 em apoio às cheias provocadas pelo furacão Idai. Questionado pelo deputado do PSD Duarte Marques sobre estas matérias, Cabrita disse apenas que “eram notícias do dia de jornais”, mas não avançou qualquer explicação.

O ministro também não esclareceu as dúvidas do social-democrata sobre os investimentos na SIRESP, SA, a operadora da Rede Nacional de Emergência, nem especificou se há verbas previstas para investir nos helicópteros de combate a incêndio Kamov, que continuam inoperacionais.

Ainda no capítulo SIRESP, Cabrita revelou que o general Manuel Couto é o novo presidente do conselho de administração. “O presidente é o general Manuel Couto, que esteve na Protecção Civil e na GNR”, disse. Segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana desde 2014, Manuel Couto foi condecorado por Cabrita em 2018 com a imposição de uma medalha que assinalou o fim do exercício de funções. Na altura, o ministro sublinhou “a dimensão humana e a carreira militar brilhante, ao serviço dos portugueses”.

A medalha de serviços distintos destina-se “a premiar actos extraordinários individuais ou colectivos ligados à actividade das forças de segurança nos quais se tenham revelado qualidades de bravura, coragem, provado esforço, energia ou grande dedicação em serviço de segurança pública”.

O também deputado do PSD Carlos Peixoto criticou o Governo por ter deixado envelhecer os quadros das polícias e diminuir o efectivo da GNR e PSP. “O Governo prescindiu de 5% dos activos das polícias”.

O ministro acusou os deputados social-democrata de desconhecimento do trabalho feito dos últimos anos, assegurando que as polícias tiveram o dobro das admissões em relação a anos anteriores. “Se a criminalidade baixa é sorte? Não. Isso deveu-se a acções concretas. E deve-se também a decisões políticas”, afirmou.

Sandra Cunha, do BE, afirmou acusou o Governo de promover o envelhecimento das forças de segurança e perguntou “quantas admissões serão admitidas anualmente e qual é o investimento previsto?”. António Filipe, do PCP, também perguntou ao ministro quantos elementos das forças policiais entravam este ano. Eduardo Cabrita não esclareceu.