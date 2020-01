Governo russo demite-se para que Putin mude a Constituição

O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, apresentou esta quarta-feira a demissão ao Presidente Vladimir Putin. O chefe de Estado aceitou o pedido, mantendo Medvedev na chefia do Governo apenas a título interino.

O anúncio foi feito numa declaração televisiva em que Medvedev apareceu ao lado de Putin, que lhe agradeceu pelo desempenho no cargo. Medvedev foi nomeado para “número dois” do Conselho de Segurança, que é presidido por Putin.

Medvedev justifica a demissão com a necessidade de dar espaço a Putin para levar a cabo as alterações constitucionais que o Presidente defendera horas antes no seu discurso sobre o estado da nação. Não foram dados muitos pormenores sobre que tipo de alterações estão em cima da mesa, mas Medvedev referiu mudanças no “equilíbrio de poder”, segundo a agência estatal TASS.

“Neste contexto, é óbvio que nós, enquanto Governo, devemos garantir ao Presidente do nosso país a capacidade para tomar todas as decisões para isto”, acrescentou Medvedev.

Putin tinha defendido que o Parlamento (Duma) devia passar a poder nomear o primeiro-ministro e a maioria dos elementos do Governo. “O Presidente seria obrigado a nomeá-los, e não poderia rejeitar os candidatos confirmados pelo Parlamento”, afirmou Putin, durante o seu discurso esta manhã.

A proposta de Putin está intimamente ligada ao seu futuro político. O actual mandato presidencial termina em 2024 e, de acordo com a Constituição, Putin não pode concorrer a um terceiro mandato consecutivo. A aproximação desta data abriu muita especulação sobre o que se iria seguir. Em 2008, quando Putin atingiu o mesmo limite, a solução encontrada para que mantivesse o poder foi a de passar para primeiro-ministro, tendo Medvedev assumido a presidência durante um mandato – a partir do qual Putin regressou ao cargo.