Isabel dos Santos admite candidatar-se à presidência de Angola

A empresária Isabel dos Santos admite ser candidata à presidência de Angola. A revelação surge em entrevista à RTP. “É possível”, admite em resposta a uma pergunta directa sobre o tema, depois de afirmar que fará tudo o que tiver de fazer para “defender e prestar os serviços” ao seu país. Isto porque a filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos argumenta que está a ser alvo de perseguição judicial em Luanda para ser neutralizada politicamente.

“Não podemos utilizar a corrupção, ou a luta contra a corrupção, a suposta luta contra a corrupção de forma selectiva para poder neutralizar o que nós achamos que podem ser futuros candidatos políticos”, afirma Isabel dos Santos, referindo-se a uma luta pelo poder no MPLA.

As declarações surgem depois de o Tribunal Provincial de Luanda, a pedido do Ministério Público angolano, ter decretado em Dezembro o arresto das contas bancárias da empresária, do marido, Sindika Dokolo, e do português Mário da Silva, bem como as suas participações sociais em nove empresas por prejuízos ao Estado de quase 1137 milhões de dólares (mais de mil milhões de euros).

Luanda acusa os três de “ocultar património obtido às custas do Estado” e afirma que a filha do antigo Presidente de Angola, “por intermédio do seu sócio Leopoldino Fragoso do Nascimento, está a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia, tendo a Polícia Judiciária portuguesa interceptado uma transferência de dez milhões de euros que se destinava à Rússia”.

A empresária acusou os serviços de segurança de Angola de terem entrado nos servidores das suas empresas em Portugal e “forjado e falsificado” provas contra si. Numa entrevista publicada no Financial Times, a filha do ex-presidente de Angola, que em Portugal é accionista da Galp, da Nos, do Eurobic e da Efacec, disse estar disposta a defender-se nos tribunais angolanos, embora tenha pouca confiança no sistema judicial.