Golfinhos encontrados mortos em Tróia não pertencem à colónia de roazes do Sado

Nos últimos dias do ano, quatro golfinhos foram encontrados mortos na zona da Península de Tróia. O alerta é dado pela associação SOS Animal, que relaciona estas mortes com as dragagens que têm sido feitas no rio, para aprofundamento dos seus canais de navegação. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) veio, na manhã desta quarta-feira, esclarecer que os animais encontrados mortos não são golfinhos roazes, pelo que não pertencem à comunidade do Estuário do Sado — o único local do país onde é possível observar esta espécie de cetáceos —, depois de a TVI ter noticiado que os animais tinham sido encontrados nesta zona.

Ao PÚBLICO, o capitão do Porto de Setúbal, Alcobia Portugal, ​detalha que três animais arrojaram entre Tróia e o Carvalhal e outro golfinho deu à costa na zona do Meco, estando alguns já em elevado estado de decomposição.

Segundo explica Alcobia Portugal, o arrojamento destes animais na linha de costa deveu-se ao mau tempo que se fez sentir nos últimos dias do ano. É, de resto, uma “situação normal” sempre que se verificam condições meteorológicas mais adversas. “Não tem nada a ver com o Sado”, admitiu.

Sobre a associação feita pela SOS Animal entre a morte dos cetáceos e as dragagens realizadas no rio, o ICNF não se pronunciou.

De acordo com outra associação, a SOS Sado, que se tem manifestado contra as dragagens, chegando inclusive a agir judicialmente para impedir o avanço das mesmas, além dos golfinhos, há uma semana que surgem relatos de “gaivotas moribundas, ou já mortas”, no areal das praias de Tróia e nos cabeços do Rio Sado.

Em comunicado, a associação recorda igualmente que durante a semana foram feitas “descargas em jacto na zona da Restinga”, no âmbito das dragagens que estão a ser realizadas no rio para melhorar a sua navegabilidade, “onde as gaivotas foram presença assídua junto da draga”. Ainda assim, a SOS Sado nota que quanto “às coincidências temporais destas ocorrências com o projecto de alargamento do Porto de Setúbal, caberá às equipas de monitorização deste projecto o seu cabal esclarecimento”. E apela à população que se mantenha alerta e colabore na monitorização de situações semelhantes e na comunicação das mesmas às autoridades.

O ICNF acrescenta que o aparecimento destes golfinhos está a ser “avaliado em conjunto com as entidades que fazem parte da rede de arrojamentos” e que a avaliação será depois tornada pública. Lembra ainda que os arrojamentos de mamíferos marinhos são frequentes na costa portuguesa e podem acontecer por causas naturais, doenças, ferimentos, problemas de orientação, fenómenos meteorológicos extremos, ou, ainda, acção humana com a captura acidental em artes de pesca.

Há dois anos, entre os dias 14 e 18 de Janeiro, foram registadas “cinco ocorrências de golfinhos arrojados pelo mar”, já sem vida, nas zonas de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.