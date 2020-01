Derrocada corta trânsito na marginal do Douro no Porto

A Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, foi encerrada ao trânsito às 6h desta quarta-feira devido a uma derrocada provocada pelo ao mau tempo, devendo reabrir parcialmente ainda esta manhã, disse fonte da Polícia Municipal à Lusa.

A derrocada ocorreu na zona das Fontainhas. No local está uma equipa de limpeza da câmara do Porto, bem como elementos da Polícia Municipal e dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O Porto é um dos distritos que está esta quarta-feira sob aviso meteorológico amarelo devido a chuvas fortes e à agitação marítima. A forte precipitação desta madrugada desta entupiu as sarjetas e impediu o acesso das viaturas de emergência ao Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.