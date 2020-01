Chuva forte entupiu sarjetas e impediu acesso às urgências do Hospital de Gaia

A forte precipitação registada ao início desta quarta-feira em Vila Nova de Gaia entupiu sarjetas e impediu o acesso das viaturas de emergência às urgências do Hospital Eduardo Santos Silva, segundo os Bombeiros Sapadores locais.

Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia explicou que a situação, que acabou por ser resolvida cerca das 7h, foi provocada pela “forte precipitação registada entre as 5h30 e as 6h15”.

“Houve uma forte precipitação e o escoamento de águas não foi suficiente. Neste caso, a nossa viatura teve de intervir no acesso às urgências do hospital”, acrescentou.

As regiões Norte e o Centro são as mais afectadas pela chuva prevista para estes dias, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever períodos de precipitação “forte e persistente” para a manhã desta quarta-feira. O distrito do Porto é um dos que está sob aviso amarelo, prevendo-se que chova de forma intensa até ao início da tarde de quarta-feira. No Porto, a temperatura máxima rondará os 15ºC, enquanto a mínima ficará pelos 11ºC.