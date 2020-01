Mulheres com vida sexual mais activa têm menor risco de fazer menopausa precoce

As mulheres que têm relações sexuais pelo menos uma vez por mês têm um risco menor de começar a menopausa precocemente do que as mulheres com vidas sexuais menos activas, revela uma investigação da University College London (UCL), publicado na revista Royal Society Open Science, feita com base em dados de quase 3000 mulheres dos EUA.

Os dados, do Estudo Americano de Saúde da Mulher em toda a Nação (conhecido como estudo SWAN), revelam que as mulheres que responderam que tinha actividade sexual semanalmente ou com mais frequência — o que inclui relações sexuais, sexo oral, toque sexual ou auto-estimulação — tinham menos 28% de hipótese de ter a menopausa do que as mulheres que responderam que tinham sexo menos do que uma vez por mês. “Se uma mulher não tem relações sexuais, não há oportunidade de engravidar, logo, o corpo ‘escolhe’ não investir na ovulação, pois seria inútil”, justifica Megan Arnot, investigadora da UCL, que co-liderou a investigação.

Esta descoberta reforça a ideia de que a menopausa evoluiu originalmente para reduzir o conflito reprodutivo entre gerações de mulheres e permitir que as mais velhas aumentem as suas aptidões físicas investindo nos netos. Arnot explica que a aparente “troca biológica” se justifica porque para o corpo parece inútil investir energia no processo de ovulação se uma mulher fizer pouco ou nenhum sexo e, portanto, é improvável que engravide, logo, o corpo desvia os recursos energéticos para proteger e cuidar da prole existente.

“A menopausa é, obviamente, uma inevitabilidade para as mulheres, e não há intervenção comportamental que impeça a interrupção da reprodução”, declara Ruth Mace, professora de Antropologia da UCL, que colaborou no estudo com Arnot. “No entanto, estes resultados são uma indicação inicial de que o momento da menopausa pode ser adaptável em resposta à probabilidade de engravidar”, acrescenta.