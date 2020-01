As barbas são atraentes? Não para as mulheres que temem encontrar algo vivo nelas

As mulheres sentem-se mais atraídas por rostos com traços mais masculinos e as barbas não são de tirar dessa equação, excepto para aquelas que têm repulsa a piolhos, pulgas ou carrapatos, revela um estudo das universidades de Queensland e de Sterling, publicado na revista Royal Society Open Science.

Essas pragas podem transmitir doenças e esse é o receio das mulheres, pelo menos de parte das cerca de mil norte-americanas que foram inquiridas e a quem foi perguntado sobre a atractividade de três tipos de rostos masculinos e quais deles transmitiam a possibilidade de ter relacionamentos mais duradouros. “Nos tempos modernos, com o aumento da higiene do rosto e melhor higiene em geral, esse vínculo entre pilosidade e ectoparasitas pode não fazer sentido, mas a tendência persiste”, refere o co-autor do estudo Anthony Lee, da Universidade de Stirling, , citado pelo Guardian.

Mais A carregar...

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outro estudo anterior da mesma equipa revelou que as mulheres classificam os homens barbudos como a melhor aposta para um relacionamento de longo prazo. Embora a barba continue a ser vista como uma característica fortemente masculina — tal como um queixo forte, as sobrancelhas proeminentes ou os olhos profundos —, foi pedido às mulheres que completassem um conjunto de questionários para medir atitudes, incluindo perguntas sobre parasitas que podem viver no corpo humano e o desejo de engravidar.

Em geral, as mulheres consideram as caras de tipo masculino mais atraentes do que as feminizadas. Para cada nível de masculinidade, foram definidos cinco, os homens barbudos foram sempre considerados mais atraentes do que os barbeados. O mesmo resultado foi encontrado para as perguntas sobre relacionamentos de curto como de longo prazo. Contudo, são as mulheres que apresentam níveis mais altos de repulsa a parasitas que consideram os barbudos menos atraentes.

George Clooney REUTERS/Lucas Jackson José Fidalgo DR Johnny Depp REUTERS /Yuriko Nakao Hugh Jackman REUTERS/Adrees Latif Ashton Kutcher REUTERS/Alex Gallardo Ben Affleck REUTERS/Danny Moloshok Robert Pattinson REUTERS/Keith Bedford Colin Farrell REUTERS/Mario Anzuoni Gerard Butler REUTERS/Mark Blinch Orlando Bloom REUTERS/Thomas Peter Brad Pitt REUTERS/Yves Herman Jake Gyllenhaal REUTERS/Gus Ruelas Diogo Morgado DR Bradley Cooper REUTERS/Danny Moloshok Ryan Gosling REUTERS/Lucas Jackson Fotogaleria