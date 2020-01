Fezes e danos em Machu Picchu. Peru detém e deporta turistas que entraram ilegalmente na cidadela

Eram 5h50 da manhã de domingo quando o pessoal do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu descobriu um grupo de seis pessoas na cidadela na zona do miradouro do Templo do Sol, precisamente a admirarem o nascer do sol. Os seis turistas terão penetrado no monumento durante a noite, este tem entradas restritas e horários de visitas muito controlados. Mas as consequência da “invasão” terão sido piores do que o desrespeito pelas regras: os agentes, conforme queixa do Ministério da Cultura peruano, encontraram fezes no local e uma fenda no chão provocada por uma pedra caída de um muro e que se partiu. Resultado: detenção, averiguações, indignação geral no Peru, e, agora, a deportação para cinco elementos e a obrigatoriedade para um, que assumiu a responsabilidade pelos danos físicos na estrutura, de permanecer no país enquanto dure o processo.

O argentino Nahuel Gómez, segundo adianta o jornal peruano La Republica, confessou ser o “autor do atentado” decorrido na cidadela. Em audiência judicial, decretou-se que deverá permanecer no país com termo de identidade e residência, devendo apresentar-se às autoridades enquanto decorrem as investigações. Gómez deverá também pagar uma “compensação” de 3000 soles (cerca de 810 euros).

Foto Imagem divulgada pela Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco - integrada no Ministério da Cultura do Peru DR

O cidadão argentino é acusado de ser o responsável directo pela “fractura de um elemento lítico de um muro do Templo do Sol”, que na queda provocou uma fenda no chão.

Os outros cinco elementos do grupo – um chileno, dois brasileiros, outro argentino e uma francesa, com idades entre os 20 e os 32 anos, segundo refere a CNN –, foram enviados para o Departamento de Segurança do Estado, em Cusco, aguardando os documentos oficiais de expulsão do país. Segundo adianta o La Republica, ficam proibidos de voltar ao Peru nos próximos 25 anos.

Quanto aos “danos” no monumento, o Ministério da Cultura peruano, que espoletou a queixa junto da polícia contra os turistas, resume que o “elemento lítico que se desprendeu do muro”, “caiu de uma altura de seis metros aproximadamente provocando uma fenda no chão”, acrescentando ainda que “além disso, encontrou-se matéria fecal”.

A nota oficial do Governo peruano termina com um aviso: “O Ministério da Cultura pede aos visitantes nacionais e estrangeiros que respeitem e protejam o Património Arqueológico da Nação, já que a serem responsáveis por actos desta natureza serão submetidos às acções administrativas e legais que a entidade promoverá em defesa e protecção do Património Cultural da Nação.”