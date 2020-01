As fotografias de Madonna no Coliseu

Quem foi vendo Madonna em palco ao longo dos anos sabe que é capaz de produções faustosas. Em Lisboa, sem renunciar por completo aos valores do entretenimento, viu-se um musical, ou um teatro musical, elegante e rigoroso e uma cantora na posse de todos os seus recursos vocais, sendo ao mesmo tempo capaz de recriar canções do passado com mestria (assinalável a revitalização de Vogue, ou a forma como nos recordou que há muito aborda a música latina, com La isla bonita, antes da vaga actual) e dar novo sentido aos temas de Madame X. As canções desse disco ganharam nova vida em palco, como se as tivesse criado a pensar nisso. E é provável que assim tivesse acontecido.