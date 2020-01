Rendas em Lisboa descem pela primeira vez desde 2016

As rendas residenciais em Lisboa desceram pela primeira vez em três anos. Foi no terceiro trimestre de 2019 e a queda registada fixou-se nos -1,4%, apurou a Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Rendas Residenciais (IRR). Por enquanto, ainda não é possível antecipar se este comportamento será um caso isolado ou se terá continuidade mas, por si só, é um número que sinaliza uma estabilização no mercado.

Continuar a ler