Reabertura emotiva de oficinas da CP aproximou políticos e operários

A palavra emoção perpassou pelos discursos e conversas da cerimónia de reabertura das oficinas de Guifões, que teve lugar esta quarta-feira naquela vila do concelho de Matosinhos, com a presença do primeiro-ministro e dois ministros da República. Trabalhadores, sindicalistas, administradores e políticos foram os protagonistas de um evento caracterizado pela sintonia e cumplicidade. Pela primeira vez em décadas, os ferroviários começaram a acreditar que as promessas dos políticos não eram vãs e que o caminho-de-ferro em Portugal voltava a ter futuro.

