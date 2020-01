Sebastián Coates renova com o Sporting até 2023

O Sporting anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com Sebastián Coates até 2023, com mais um ano de opção. Os “leões” seguram, assim, um dos activos mais importantes do plantel, que já representa o clube desde 2015.

“Tanto eu como a minha família estamos muito bem em Portugal e no Sporting. Ver que o clube continua a confiar em mim deixa-me muito feliz”, reagiu o central uruguaio, citado pelas redes sociais do Sporting.

O experiente defesa, de 29 anos, viu o quinto cartão amarelo da época no último jogo com o V. Setúbal e deverá ficar de fora do derby de sexta-feira, com o Benfica. Os “leões”, porém, já interpuseram um recurso junto dos serviços da Federação Portuguesa de Futebol, com o intuito de obterem a despenalização do jogador.

Até à data, Coates soma 182 jogos pelo Sporting, desde que chegou a Alvalade, e 13 golos marcados, formando na presente temporada, com Mathieu, a dupla mais utilizada de centrais do plantel.