Hungria também será adversária de Portugal no Euro

A Hungria será um dos quatro adversários de Portugal na fase seguinte do Europeu de andebol, depois de ter garantido, nesta quarta-feira, a qualificação para o Grupo II da fase seguinte com um triunfo sobre a Islândia, por 18-24, na derradeira jornada do Grupo E. Os húngaros terminam esta fase como primeiros do agrupamento, à frente dos islandeses, que também se qualificaram, o que significa que a Dinamarca, actual campeã mundial, fica pelo caminho na competição, esvaziando de significado o encontro que terá com a Rússia ainda nesta quarta-feira.

Estão, assim, entregues todos os lugares na fase seguinte deste Europeu. No Grupo I, que se disputará em Viena, estarão Croácia, Espanha, Áustria (todos com dois pontos), República Checa, Alemanha e Bielorrússia. No Grupo B, baseado em Malmö, qualificaram-se com dois pontos Noruega, Hungria e Eslovénia, e, com zero, Suécia, Portugal e Islândia.

Portugal regressa à competição na próxima sexta-feira, defrontando a Suécia. Depois, seguem-se Islândia (domingo), Eslovénia (terça-feira) e Hungria (quinta-feira, 22 de Janeiro). Nesta fase qualificam-se os dois primeiros de cada grupo para as meias-finais, sendo que os quatro melhores neste Europeu garantem a presença no próximo Mundial de andebol, que se realiza em 2021, no Egipto. O vencedor terá ainda lugar garantido no torneio olímpico em Tóquio, neste Verão.